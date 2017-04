ZwangerTotaal, actief en verantwoord bewegen tijdens de zwangerschap.

Donderdag 11 mei a.s start er weer een nieuwe groep ZwangerTotaal, dit is vooral voor dames die eind juli - augustus gaan bevallen. 8 actieve lessen waarin je de basisprinicipes van gezond bewegen leert, uitleg krijgt over het ontstaan van bekkenpijn, rugpijn en urineverlies en nog veel belanglijker .... hoe je de klachten kunt voorkomen of verminderen.

De lessen worden gegeven door Jacqueline Kempen - Nijhof, geregistreerd bekkenoefentherapeut + en vinden plaats op de donderdagavond in het Revalidatie Centrum Evers aan de van Zuijlen van Nieveltlaan 61. Aanmelden kan via: www.zwangertotaal.nl Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Barneveld of op telefoonnummer: 0342-416545.