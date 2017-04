KOOTWIJKERBROEK - De kippen mogen weer naar buiten, maar of ze dat ook wìllen? Boerin Teunie Bloemendaal aan de Esvelderweg in Kootwijkerbroek zoekt nog een sponsor voor twintigduizend zonnebrilletjes, misschien dat ze dan wat enthousiaster worden, de zon is echt nog veel te fel voor hun binnen-ogen...