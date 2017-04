Uitkijktoren Kootwijkerzand officieel geopend

KOOTWIJK - Staatsbosbeheer heeft op donderdag 20 april de nieuwe uitkijktoren op het Kootwijkerzand in het hart van de Veluwe officieel geopend. Tijdens de opening is de nieuwe naam voor de uitkijktoren onthuld. Dit gebeurde door winnaars van de naamwedstrijd, de leerlingen van groep 8b van de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht uit Barneveld, met gedeputeerde Bea Schouten van provincie Gelderland en de Barneveldse wethouder Gerard van de Hengel. Vanaf nu gaat de uitkijktoren door het leven als 'De Zandloper'.

De boswachter riep de hulp in van scholen bij het verzinnen van de naam voor deze markante toren met uitzicht over de grote zandverstuiving. Maar liefst 20 scholen deden mee aan de naamwedstrijd. Een jury van boswachters koos voor 'De Zandloper'. Wie de toren ziet, snapt meteen dat deze naam verwijst naar de vorm van de toren en naar de plek op de bewegende zandverstuiving van het Kootwijkerzand. Lopend door het zand bereik je de toren. Boswachter Laurens Jansen: "Juist daarom is de naam 'De Zandloper' zo goed. Die vergeet je niet meer en zal snel een begrip zijn. Iedereen kan komen genieten van het uitzonderlijke Veluwse uitzicht vanaf De Zandloper." De leerlingen van de groep 8 b krijgen als prijs een gewei voor in de klas en een speciale excursie van de boswachter.

Gedeputeerde Bea Schouten roemde de geweldige samenwerking in de streek bij het realiseren van deze toren. "De uitkijktoren voegt een bijzondere plek toe aan de beleving van de Veluwe. Ook dit helpt mee om de Veluwe op 1 te krijgen voor toeristen." Wethouder Gerard van de Hengel is ook heel blij met de nieuwe uitkijktoren in zijn gemeente. "Samen met alle andere recreatieve attracties maakt dat hier een mooie vakantie te vieren is en dagjesmensen een unieke ervaring hebben. " Op het Kootwijkerzand kunnen kinderen heerlijk kunnen spelen. Het is overal vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. De Zandloper beklimmen is gratis.

De Zandloper

De 12 meter hoge "Zandloper" is gemaakt van cortenstaal, weegt 17.000 kilo en heeft een roestbruin uiterlijk. De toren bestaat uit 3100 onderdelen en is met 1335 bouten en moeren in elkaar gezet.

Bijzonder is ook de bijdrage van Defensie. Hun genisten uit Wezep bouwden de toren in iets meer dan week.

Buitenfonds

De komst van de toren is mede mogelijk gemaakt dankzij een succesvolle crowdfundingsactie van het Buitenfonds die 17.000 euro opbracht. Via het Buitenfonds kunnen particulieren en bedrijven bijdragen aan projecten van Staatsbosbeheer waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is.

Regionale en lokale hulp

De gemeente Barneveld, Provincie Gelderland, Fonds 1845, Veluwefonds, Van der Valk de Cantharel en S.O.S Events leverden ook financiële bijdragen. Het werk van Defensie wordt belangeloos ondersteund met twee hoogwerkers van Machine Verhuur Barneveld. In totaal kost de toren zo'n 90.000 euro. Zonder al deze regionale en lokale hulp was het project niet mogelijk geweest. Deze nieuwe uitkijktoren vervangt de oude lagere houten toren die vorig jaar afgebroken werd, omdat hij onveilig was.

Meer info: https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/veluwe/Bezienswaardigheden/uitkijktoren-kootwijkerzand

https://www.boswachtersblog.nl/veluwe/