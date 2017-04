Start hoogseizoen op Zeumeren

VOORTHUIZEN - Op maandag 1 mei gaat het hoogseizoen officieel van start op de Veluwse recreatiegebieden van Leisurelands: Strand Horst, Strand Nulde, Zandenplas en Zeumeren. Er is hard gewerkt om de recreatiegebieden gereed te krijgen voor het hoogseizoen dat loopt tot 1 oktober. Het bezoek aan de recreatiegebieden is gratis, alleen voor het parkeren betaalt men parkeergeld.

Wat is er nu fijner dan spelen op de leukste speelstranden van de Veluwe? Op Zeumeren en op Strand Nulde zijn vele speeltoestellen voor kinderen. Of lekker zonnen! En neem een verkoelende duik op een warme dag. LoungeSport Paviljoen Zeumeren heeft een groot terras aan het water en de locatie biedt diverse golfactiviteiten: shortgolf, midgetgolf of footgolf. De watersporter kan zijn hart ophalen bij Waterski Zeumeren om te (leren) waterskiën en te wakeboarden, en op Strand Horst-Noord zijn surf- en kitesurflessen te volgen bij Telstar Surfclub. Sinds vorig jaar kan er ook overnacht worden in de nieuwe surfherberg van Telstar Surfclub. Verder vinden er gedurende het seizoen meerdere evenementen plaats op de gebieden. Op Strand Nulde vindt van 22 april tot en met 25 april Soul Survivor, christelijk jongerenfestival, plaats en op 7 en 8 juli Beachpull (tractorpulling).

Herintroductie hoog – en laagtarief parkeren

Per 1 mei wijzigt het parkeertarief voor het hoogseizoen (1 mei – 1 oktober) naar € 5,- voor voertuigen tot zes meter en € 10,- voor lange voertuigen van 6 tot 15 meter. Dit tarief werd al eerder gehanteerd tot 2014. Voor het laagseizoen (1 oktober – 1 mei) wijzigt het tarief naar € 3,- voor voertuigen tot zes meter en € 6,- voor voertuigen van 6 tot 15 meter.

Op Strand Horst-Noord en Surfoever Hoge Bijssel blijven de huidige tarieven van € 5,- per voertuig tot 6 meter en € 10,- per voertuig van 6 tot 15 meter ongewijzigd.

Voor frequente bezoekers is een parkeerjaarkaart de overweging waard. De parkeerpas is geldig op 18 recreatiegebieden van Leisurelands. Tot 1 mei aanstaande profiteert men nog van de voorverkoopactie. De parkeerpas kost dan slecht € 39,50 via de website: www.leisurelands.nl.

Geen honden in hoogseizoen

Tijdens het hoogseizoen zijn honden niet toegestaan op de recreatiegebieden van Leisurelands. Vanaf 1 oktober zijn honden weer van harte welkom.

Meer informatie over Leisurelands op www.leisurelands.nl.