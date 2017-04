Minishow  Fien& Teun naar de Veluwehal

BARNEVELD - In de meivakantie komen op woensdag 26 april Fien & Teun naar de Veluwehal. Na de minishow kan iedereen een heerlijke duik in het zwembad nemen!

Fien & Teun zijn bekend van TV en elke maandag t/m vrijdag te zien bij Telekids. In de Veluwehal voeren zij hun eigen oerhollandse familievoorstelling op met na afloop een Meet & Greet. Een toegangskaartje voor de voorstelling is inclusief vrijzwemmen in het zwembad van De Veluwehal. Het zwembad is open van 13.30 – 16.30 uur en er ligt in het bad ook een heuse Zed & Sop stormbaan!

Kaartjes voor de voorstelling + vrij zwemmen kosten 7,50 euro per persoon en zijn te koop bij de kassa van De Veluwehal of bij zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen,.