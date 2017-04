Maisdoolhof geopend op nieuwe lokatie

VOORTHUIZEN - Samen met een zaal vol genodigden werd zaterdag 22 april Speelpark en Maisdoolhof Voorthuizen van de familie van Woudenbergh op de nieuwe locatie aan de Bijschoterweg 2 feestelijk geopend.

Bij de ingang legde een carver van de Beeldentuin nog de laatste hand aan een prachtig zandsculptuur. Na een enthousiaste speech van dochter Loes en van Burgemeester Asje van Dijk, knipte de heer Van Dijk een lint door, waarna alle aanwezige kinderen de overdekte speeltuin indoken.

Ook wethouder Gerard van den Hengel was hierbij aanwezig, omdat hij Recreatie en Toerisme in zijn portefeuille heeft.

Komende maandag 24 april is de Maisdoolhof voor het eerst open voor publiek. In het speelpark beleef je een heerlijk dagje uit met het hele gezin. Volop klimmen en klauteren, een blokkenhoek en het welbekende maiszwembad. Ook kun je buiten vliegen in de helikopters, een ritje in de treintjes maken, skelter rijden, op de trampolines of springkussen springen, spelen met water en zand en nog veel meer. Maak je dag compleet met patat, broodjes, chips en ijs! Vanaf juli kun je komen dwalen in het Maisdoolhof.

Ook ideaal voor schoolreisjes en kinderfeestjes. Jarigen mogen gratis naar binnen.