Warme Koningsdag in De Glind door sfeer en gezelligheid

DE GLIND - De Glind is er altijd als de kippen bij als er een feestje gevierd kan worden. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te doen aan Koningsdag, is speciaal de zaterdag voor de meivakantie uitgekozen voor een schitterend spektakel neer te zetten. Afgelopen zaterdag was het zover.

Voorafgaand aan de feestelijke dag zelf, waren er al zeker tien dagen voorpret geweest, want de drie straatteams moesten ook thuis al aan de slag. Met 'Heel De Glind Bakt' sloofden de teams zich uit om de kern van hun straat in een baksel neer te zetten. Het rode team van de Postweg had een reuzepostzegel met daarop de verbeelding van het dorp, het groene team had gekozen voor het groene geluk met een grote taart en kleinere cupcakes. Het blauwe team van de Ringlaan en de Boshuisweg liet de verbinding zien en de verschillen aan smaak in De Glind met een appeltaart, cakes, soesjes en een kwarktaart.

Ook had elk team een creatieve opdracht, bedacht door de onafhankelijke jury bestaande uit Kees van Stokkum (Achterveld), Judith van den Wildenberg (Barneveld) en burgemeester Asje van Dijk (Voorthuizen). Met allerlei materialen moest er een bloemwerk komen dat ook nog op een mooie manier werd gepresenteerd. Ook hier kwam het rode team met een keuzepostzegel waar werkelijk iedereen aan mee had kunnen werken, van jong tot oud en dat presenteerden ze met Postbode John. Het groene team had verbluffend creatief gewerkt met allerlei afvalmateriaal en met echte groene takken en had een swingend lied erbij. Het blauwe team had een prachtige fiets met goed gebruik van kleine groentekistjes en bloempotjes en daarbij uit een oude doos het lied gehaald: 'Een bloemetjesgordijn'. De presentatie was een bijna tranentrekkend gedicht dat ook met een snik in de stem werd voorgelezen.

De baksels vielen goed in smaak en waren een mooie opwarmer voor de stroman op het grasveld. Elk team ging daar met vier man (twee groot, twee klein) een parcours met hindernissen lopen, springen en glijden. Bij elke opdracht moest je goed samenwerken en er stonden volop stuurlui aan de wal die vertelden hoe het moest., bijvoorbeeld met drie mensen in een reuze broek en dan samen lopen, of met elkaar op één paar skies. En het parcours eindigen met een echte oplaadbare stormbaan waar eigenlijk alle kinderen graag op wilden. En dat mocht ook, natuurlijk. De middag werd afgesloten met de 'Ren je Rot-quiz', waarbij de lastigste vragen het gemakkelijkst bleken en andersom.

De jury was zeer tevreden over de inhoud van de baksels, de creatieve opdracht en de sportieve prestaties. De beoordeling was weliswaar zeer moeilijk, maar uiteindelijk kwam er toch een volgorde van winnaars uit. Op drie is het team blauw geëindigd, met 48- punten, op twee kwam de winnaar van de vorige keer: het team rood met 48+ punten en de wisselbeker ging naar team groen, met 49- punten. De dag werd afgesloten met een gezellige en lekker barbecue en voor wie nog wilde nog wat van het baksel van team rood.