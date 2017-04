Hét Preuvenement wederom op het Theaterplein

BARNEVELD: Na het grote succes in 2016 heeft het bestuur van Stichting Hét Preuvenement besloten de 3e editie wederom te organiseren op het centraal gelegen Theaterplein. De reacties van de deelnemende restaurants, food speciaalzaken en de bezoekers in Barneveld waren zeer positief.

Dit jaar wordt het culinaire event georganiseerd op 30 en 31 augustus. Het Theaterplein zal dan ook weer sfeervol worden ingericht.

De organisatie is bijzonder aangenaam verrast dat ondernemers uit de gemeente Barneveld dit jaarpositief reageren "Officialpartner" te willen worden. De eerste avond staat naast de culinaire verassingen ook het netwerken en onderhouden van zakelijk contacten centraal. Deze avond zal ook de inmiddels felbegeerde "PreufAward" weer worden uitgereikt o.l.v. de bekende chef-kok en culinair adviseur Huub Oudshoorn, aan het restaurant dat de beste culinaire presentatie heeft gecreëerd. De jurering is in samenwerking met Felix Wilbrink, culinair journalist van de Telegraaf en Gerard Walters, bestuurslid van het toonaangevende culinaire keurmerk Euro-Toques. Voor algemene inlichtingen kunnen belangstellenden mailen naar: info@hetpreuvenementbarneveld.nl.