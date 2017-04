Woonvoorziening voor jongvolwassenen met autisme geopend

BARNEVELD - Op 't Ruige Veld opende wethouder Hans van Daalen zaterdag een kleinschalige woonvoorziening voor reformatorische jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid. Door de kleinschaligheid is het hier mogelijk op maat geleverde begeleiding te bieden aan jongeren die niet zelfstandig kunnen wonen.

Door voldoende vraag en omdat een investeerder een woning aankocht, is het Stichting Esveld in korte tijd gelukt een woonvorm voor jongvolwassenen te starten. De begeleiding die de jongeren krijgen, wordt geleverd door de Welkamp, een reformatorische organisatie die in Elspeet logeeropvang en semipermanente woonbegeleiding biedt.

In het voortraject is door Stichting woonvoorziening Esveld gebruik gemaakt van de diensten van Helpende Handen, een reformatorische belangenverenging voor mensen met een beperking. Medewerkers van Helpende Handen hebben de bewoners en hun ouders geïnformeerd over wet- en regelgeving en geholpen bij het aanvragen van indicaties.