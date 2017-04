Open Dag Muziekschool Barneveld

Op zaterdag 13 mei houdt Muziekschool Barneveld haar jaarlijkse Open Dag. Iedereen uit Barneveld en omgeving die kennis wil maken met de muziekschool is van 10.30 tot 14.00 uur welkom. De Open Dag vindt plaats in het Schaffelaartheater en in de muziekschool zelf. Er is van alles te zien, horen en doen. Alle activiteiten zijn gratis. Het volledige programma is te vinden op www.muziekschoolbarneveld.nl Instrumenten uitproberen Na de feestelijke opening, kunnen alle bezoekers direct zelf aan de slag. Iedereen die een instrument wil uitproberen, kan van 10.45 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.00 uur terecht. In alle lokalen van de muziekschool zijn docenten met hun instrument aanwezig om het proefspelen te begeleiden en vragen te beantwoorden. Wie zich direct inschrijft voor een instrumentale jaarcursus ontvangt een korting van 25 euro. Gratis workshops Voor alle leeftijden zijn er gratis workshops. Voor de allerkleinsten is er Muziek op Schoot. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen kiezen uit Kinderen Ontdekken Muziek (voorheen AMV) en Popsafari. Jong en oud zijn welkom om mee te doen met de workshop djembé van Jelle de Kroon. Kijk voor aanvangstijden op de website. Om 12.00 uur is er een lunchconcert met presentaties van de verschillende workshops.