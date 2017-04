Glasvezel dichtbij voor buitengebied Gelderse Vallei Midden

BARNEVELD - Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Ede, Barneveld, Renswoude en een gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Scherpenzeel. CIF wil namelijk starten met de aanleg van glasvezel op het platteland van deze gemeenten.

Om dit te doen, moet 50% van de inwoners vóór 10 juli 2017 een abonnement via glasvezel afnemen. Hiervoor start CIF op 18 april 2017 de campagne 'Glasvezel buitenaf'. In totaal gaat het om ruim 5.900 huishoudens en bedrijven. De inwoners kunnen kiezen uit diensten van 6 verschillende aanbieders. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de bewoners een vastrechtvergoeding. Zij kunnen kiezen tussen een maandelijks bedrag van € 12,50 of een eenmalige afkoop van € 1.600,00.

Een dezer dagen valt een uitnodiging voor de informatieavonden bij de inwoners op de deurmat. CIF kiest ervoor om inwoners persoonlijk te informeren. "Wij vinden het belangrijk om vanuit CIF te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. Maar ook waarom een deelname van 50% noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen. Tijdens de informatieavonden zijn ook de dienstenaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënteren op het gebied van diensten, kunnen bij hen terecht," vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.

Kick off

Wethouder Gerard van den Hengel van de gemeente Barneveld, Ronnie Schut (ambassadeur) en Lars Visscher (projectleider Glasvezel buitenaf) deden de kick off voor Barneveld. CIF werkt gedurende de campagne graag samen met ambassadeurs en is heel blij met hun enthousiasme en inzet.

Glasvezel voor iedereen

Alle bewoners die bij het gebied horen, kunnen gebruik maken van het hetzelfde aanbod. De adressen waarvoor 10 juli een abonnement is afgesloten zullen bij een succesvolle glasvezelcampagne worden aangesloten op glasvezel. Inwoners die besluiten later gebruik te maken van het aanbod betalen minimaal € 995,00 extra, afhankelijk van de werkelijke kosten.

Vraag glasvezel buitengebied groot

Dat de vraag naar een goede breedbandverbinding in het buitengebied groot is, blijkt uit de reeds afgeronde campagnes die CIF in het Oosten van het land heeft gevoerd. Overal is het benodigde percentage van 50% gehaald en is de aanleg in volle gang.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Overzicht informatieavonden

1-Mei, Barneveld, Schaffelaartheater

2-Mei, Lunteren, Congrescentrum De Werelt

8-Mei, Kootwijkerbroek, De Essenburcht

9-Mei, Wekerom, Kulturhus

10-Mei, Veenendaal de Klomp, Van der Valk

11-Mei, Harskamp, De Molen