Rode Kruis heeft twee bestuursleden nodig

BARNEVELD - Op 21 augustus 1870 kwamen achttien dames bijeen om te beraadslagen op welke wijze ook in Barneveld en omgeving iets gedaan kon worden aan het leed bij rampen en oorlogen. Aanleiding toen was de tweejarige oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. Vijf dames gaven zich later op voor het eerste bestuur, wat toen nog het hulpcomité Barneveld van het Roode Kruis werd genoemd.

Bestuurlijk gezien is er in 147 jaar veel gebeurd. In 1905 bijvoorbeeld werd de afdeling Barneveld officieel opgeheven om plaats te maken voor het "Groene Kruis".

Maar telkens als er ergens ter wereld weer een conflict uitbrak, werd de afdeling weer geactiveerd. Zo waren het bestuur en de vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Barneveld actief met o.a. het evacueren van vluchtelingen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Kort na de Tweede Wereldoorlog is in Barneveld op zeer grote schaal kleding en schoeisel ingezameld en verspreid onder de vele armlastigen. In 1953 hebben vele vrijwilligers hulp verleend bij de watersnoodramp in Zeeland. Ook bij de treinkaping bij de Punt in Noord-Drenthe hebben mensen van de Noodhulp Barneveld meegeholpen. Sommigen van hen kampen nu nog steeds met stress-traumatische ervaringen door deze indrukwekkende gebeurtenis.

Rode Kruis, afdeling Barneveld nu

Ook nu is het Rode Kruis, afdeling Barneveld nog steeds erg actief. Met het verlenen van Eerste Hulp bij grote evenementen, zoals bij de Bloesemtocht, een wandelfestijn in Geldermalsen op 22 april j.l., de Ballonfiësta in Barneveld en de Vierdaagse in Nijmegen.

Het hele jaar door verzorgt het Rode Kruis vakantievervoer voor zieken, gehandicapten en ouderen. Op 25 maart j.l. hebben 25 jonge kinderen uit Wit Rusland een onvergetelijke, leuke dag gehad door de inzet van vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Barneveld.

En natuurlijk helpen mensen van het Rode Kruis al tientallen jaren bij de bloedafname in en bij de Oosterboshal in Barneveld.

Altijd, overal en voor iedereen

Werken met mensen en voor mensen, dat is vrijwilligerswerk bij het Nederlandse Rode Kruis. Het is zinvol, leuk en dankbaar werk. Al sinds 1870: Altijd, overal en voor iedereen!!



Twee bestuursleden nodig

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid voor Vrijwilligersmanagement & Opleidingen. De nieuwe bestuursleden wordt gevraagd de grondbeginselen van het Rode Kruis te onderschrijven en deze uit te dragen. Zij worden gevraagd actief en betrokken mee te willen denken en werken om de uitgangspunten en doelstellingen van het Rode Kruis op afdelingsniveau vorm en inhoud te geven. Zij hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in staat over de grenzen van de afdeling heen te kijken. Het zijn teamspelers, die in staat zijn om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden. Bestuurlijke ervaring en het werken in een vrijwilligersorganisatie is een pré.

Vacature voorzitter

De voorzitter heeft een HBO denk en werkniveau, geeft richting en sturing aan de afdeling en is formeel het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zit de vergadering van het afdelingsbestuur voor, representeert extern de afdeling en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten. Hij of zij stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten in de afdeling in overleg met de betreffende portefeuillehouders. Hij of zij signaleert kansen, knelpunten, klachten of behoeftes en handelt hier adequaat naar. Hij of zij legt namens de afdeling verantwoording af aan het districtsbestuur Gelderland-Midden.

Vacature bestuurder Vrijwilligersmanagement & Opleidingen

De bestuurder Vrijwilligersmanagement & Opleidingen heeft een minimaal MBO werk- en denkniveau. Hij of zij is een ondernemende, innovatieve, betrouwbare, enthousiasmerende en motiverende persoonlijkheid. Is flexibel, ordelijk, doortastend en communicatief vaardig.

De kandidaat geeft richting en sturing aan de afdeling op het gebied van Vrijwilligersmanagement & Opleiding. Hij of zij zorgt voor een effectieve werving, opleiding & ontwikkeling en weet vrijwilligers te boeien en te binden aan de afdeling.

Hij of zij signaleert kansen en reageert adequaat op knelpunten, zorgt voor een goede samenwerking en afstemming met de portefeuillehouder Vrijwilligersmanagement & Opleiding van het districtsbestuur en met andere afdelingen binnen het district;

Vergoedingen en positieve bijdrage

Het betreft voor beiden onbetaalde functies. Onkosten worden vergoed en vrijwilligers zijn verzekerd via het Rode Kruis. Wij bieden een uitdagende functie met veel ruimte om het beleid van de afdeling binnen de gestelde kaders vorm te geven. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel dat je een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over beide functies kunt u contact opnemen met de

huidige voorzitter, de heer Jim Bakker; 0342-441900 of 06-55335477 en via de mail:

jim-froukje@kpnmail.nl . Of kijk op http://www.rodekruis.nl/afdeling/barneveld voor

meer informatie.

Interesse?

Jouw interesse kun je kenbaar maken via barneveldserodekruis@gmail.com ter attentie van mevrouw Nelleke Martijn-Versluis. Jouw reactie met motivatie en curriculum vitae ontvangt het Rode Kruis graag vóór 1 juni 2017.