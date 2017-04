Van de Voorzitter: Jan van Donkersgoed, voorzitter Oranjevereniging Voorthuizen

Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze aan het woord. Deze week vertelt Jan van Donkersgoed, voorzitter van de Oranjevereniging Voorthuizen, over activiteiten, dromen en wensen. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.

Door Judith van den Wildenberg

VOORTHUIZEN - Op de zaterdag voor Koningsdag vind je Jan van Donkersgoed niet rustig aan de keukentafel. Dan is hij te vinden op het Oranjeterrein, waar hij van alles regelt, de handen uit de mouwen steekt, overlegt met anderen en tussendoor even tijd voor de verslaggever heeft.

"Ik kan niet langer dan twee uur op een stoel zitten. Ik heb mijn handen liever aan de schop en de bezem. Lang vergaderen is voor mij dan ook niet te doen. Maar ik was al vice-voorzitter en dan schuiven ze je gewoon door als de tijd rijp is. Nou kan dat ook omdat we een goed team hebben als bestuur. We doen het gewoon met elkaar, alleen dan kun je een vereniging bloeiend houden. Als je in het bestuur zit ter meerdere eer en glorie van jezelf, ga je het echt niet redden."

De Oranjevereniging Voorthuizen zorgt voor veel samenbindende activiteiten. "We hebben veel draagvlak en onze activiteiten worden goed bezocht. Ons terrein wordt regelmatig door anderen gebruikt zoals Floralia en de scholen die vaak bij ons hun praalwagens bouwen. Daarmee zijn we een centrale vereniging in Voorthuizen. We laten ons ook zien in het dorp, we zijn overal voor te porren. Zo hebben we meegedaan aan de Highland Games en daar zijn we ook nog eens eerste geworden. Elk jaar breiden we onze activiteiten een beetje uit. Dit jaar doen we de Koningsnacht, voorafgaand aan de Koningsdag. Dat is speciaal voor de jeugd. Op Koningsavond zelf hebben we een shantykoor, daar houden de ouderen juist weer van. In de middag hebben we kindervermaak, weer uitgebreider dan vorig jaar. Elk jaar krijgen we meer kinderen die met ons meedoen en ze komen vanuit het hele land: van Den Helder tot aan Limburg. Want met onze activiteiten zijn we ook aantrekkelijk voor de campinggasten."

De verandering van Koninginnedag naar Koningsdag heeft wel gevolgen. Al zit er maar drie dagen tussen, het is op de 27ste april kouder en vaak slechter weer. "We hebben sinds het Koningsdag is, nog nooit een lekker zonnige dag meegemaakt, terwijl we veel Koninginnedagen herinneren die werkelijk stralend waren. Daarmee is onze behoefte voor een overdekte ruimte gegroeid, want je moet met je activiteiten uit kunnen wijken naar binnen. Daar hebben we nu tenten voor, maar dat is een kostbare grap. Op onze huidige plek worden we ook steeds meer ingebouwd en dat geeft problemen met het geluid. We zitten dus simpelweg te krap in ons jasje. De komende jaren gaan we ons dan ook inzetten voor een verhuizing naar het terrein van Spirit, net aan de rand van Voorthuizen en toch dicht genoeg bij het centrum. Daar kunnen we dan een mooie hal neerzetten."

De Oranjevereniging blaakt van levenslust. "Oh ja, we hebben plannen zat! We willen graag vooruit! Volgend jaar bestaan we 90 jaar, daar zijn we nu al voor aan het sparen en voor aan het regelen. Mijn eigen droom is om ooit Guus Meeuwis naar Voorthuizen te halen, dat kost wel wat. We draaien ook altijd elk dubbeltje om en we betalen als bestuursleden allemaal netjes onze contributie. Dat hoort ook gewoon zo."