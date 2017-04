Gemeente geeft duurzaam voorbeeld op gemeentewerf

BARNEVELD - De gemeente Barneveld wil een duurzame gemeente zijn en zoekt ook zelf – als organisatie – naar manieren om daaraan een bijdrage te leveren. Zo is het dak van de gemeentewerf aan de Kallenbroekerweg voorzien van zonnepanelen waardoor de benodigde stroom op een duurzame manier wordt opgewekt.

De gemeente Barneveld wil deze duurzaamheidsambitie ook in de buitenruimte tot uiting brengen. Tot op dit moment maakt de gemeente – voor het onderhoud van de openbare ruimte – gebruik van machines die door benzine worden aangedreven. De gemeente Barneveld heeft – nu deze machines aan vervanging toe waren – besloten om over te schakelen op accumachines die door stroom worden aangedreven.

De nieuwe machines zijn niet alleen stiller en minder zwaar, maar zorgen ook niet voor schadelijke dampen voor de gebruikers ervan.

Maandag nam wethouder Didi Dorrestijn-Taal de eerste accumachines officieel in ontvangst van de leverancier, de firma Van de Poel, en overhandigde ze aan de medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.