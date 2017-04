'Oncocar' blijft rijden voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

EDE - Wekelijks gaat een oncologisch verpleegkundige van Ziekenhuis Gelderse Vallei naar patiënten met kanker om hen thuis te behandelen met chemotherapie. Patiënten hoeven niet extra naar het ziekenhuis te komen, maar de verpleegkundige komt bij hen thuis. Zij vinden dit erg fijn. De verpleegkundigen gebruiken een speciale aangepaste auto voor het vervoer van de apparatuur en medicamenten; de 'Oncocar'. Rotary Club Ede sponsorde deze auto en besloot in april de financiering voort te zetten, zodat het ziekenhuis de auto kan blijven gebruiken voor deze extra zorg aan patiënten.

Marc Jonker van Rotary Ede zegt: 'Rotary Club Ede wil nog meerdere jaren doorgaan met de Oncocar. We hebben als club de ambitie uitgesproken om te proberen met de huidige auto de 25 jaar vol te maken. Concreet betekent dit dat we voor 6 jaar 'ja' hebben gezegd om de Oncocar te ondersteunen'. Het ziekenhuis is heel blij met de gift. Jantine de Smit, zorgmanager van het oncologisch centrum: 'Wij bedanken de Rotary Club heel hartelijk! Nu kunnen we doorgaan met deze speciale zorg, zonder de aangepaste auto is dat namelijk niet mogelijk.'

Palliatieve zorg

Door het gebruik van de auto kan Ziekenhuis Gelderse Vallei in de regio een speciale vorm van palliatieve zorg geven, namelijk de behandeling en begeleiding van kanker bij de patiënt aan huis. Deze zorg is gericht op patiënten die niet meer kunnen genezen. Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie Irma Selman: 'In dit stadium wil je patiënten zo min mogelijk belasten en naar het ziekenhuis laten komen. De verpleegkundige geeft dan thuis de chemotherapie en eventueel ondersteunende medicijnen via het infuus. En de patiënten? Die vinden deze zorg thuis een groot voordeel: zij hoeven niet extra naar het ziekenhuis te komen, maar de verpleegkundige komt bij hen thuis. Het is een heel bijzondere service in Nederland, wij zijn het enige ziekenhuis dat dit op deze manier doet!'

Eerste behandeling

Thuisbehandeling is niet voor iedere patiënt geschikt. Wanneer de patiënt voor thuisbehandeling in aanmerking komt, bespreekt de behandelend arts of de verpleegkundige met de patiënt de mogelijkheden en de voorwaarden waaronder de behandeling kan plaatsvinden. De eerste behandeling vindt in ieder geval in het ziekenhuis plaats om te controleren of de patiënt de behandeling goed verdraagt.

Oncologische zorg A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z). In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.