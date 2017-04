Motorrijders RMS-stoet onderuit bij Barneveld

BARNEVELD - Dinsdagmiddag 25 april zijn twee motorrijders in de Republiek Maluku Selatan (RMS) stoet van Moordrecht richting Apeldoorn gewond geraakt. Dit gebeurde op de A30 ter hoogte van Barneveld.

Eerder in de tocht bij Bij het Gouwe Aquaduct ging het ook nog even mis. Een motorrijder ging hier onderuit. Op de A30 waren twee motorrijders bezig met een inhaalactie, waarbij één daarvan de macht over het stuur verloor en tegen de ander aanbotste. De ene motorrijder kwam tot stilstand in de berm en de ander iets verderop. Beide bestuurders zijn gestabiliseerd en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is één rijstrook op de A30 afgesloten, waardoor er file ontstaat. De motoren zijn opgehaald door de motorclub.

De Molukse gemeenschap viert voor de 67e keer de onafhankelijkheid van de Republiek Maluku Selatan (RMS). De viering duurt tot 19.30 uur, waarna de feestvierders weer huiswaarts keren.