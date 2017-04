Neboplus neemt afscheid van Ietje

BARNEVELD - Dinsdagochtend nam Ietje van Dijk afscheid van de bewoners van Neboplus en woensdag 26 april is haar laatste werkdag. Zij gaat nu van haar pensioen genieten.

Ietje is 17 jaar lang werkzaam geweest als receptioniste bij Neboplus. In die jaren heeft zij ontelbaar veel mensen langs haar receptie zien komen en gaan. Zij was in veel opzichten een spil in de organisatie. "Vraag maar aan Ietje" was een veel gehoorde uitroep. Zij zal dan ook zeker gemist worden, zowel door bewoners als door medewerkers, maar voor Ietje is het nu tijd om lekker te gaan genieten met haar man Kees. Dinsdagochtend werd zij, onder leiding van de medewerkers Annet, Trudy en Roos, enthousiast toegezongen door de bewoners. Trudy sprak haar dankbaar en met humor toe.