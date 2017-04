Valse rekening van gemeente verspreid

BARNEVELD - De gemeente Barneveld vermoedt, dat op verschillende plekken in Barneveld een envelop met een dubieuze vordering (een factuur met een te betalen bedrag) is bezorgd.

Dat maakt de gemeente bekend op haar website. Omdat een envelop van de gemeente Barneveld is gebruikt en de aanslag is geprint op briefpapier van de gemeente, lijkt het erop dat deze factuur van de gemeente Barneveld afkomstig is. Dat is niet het geval. "U kunt deze brief met vordering weggooien", zo stelt de gemeente.