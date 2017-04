Willem Remerie hoofdtrainer vrouwen SV Achterveld

Willem Remerie (65 jaar) uit Veenendaal wordt komend seizoen hoofdtrainer van de groeiende, ambitieuze en gezellige vrouwenselectie van SV Achterveld. Willem is een zeer ervaren gediplomeerde trainer (TC3), die al ruim 25 jaar meedraait in de trainerscarrousel. Hij heeft vele denkbare selectie elftallen onder zijn hoede gehad, van zowel senioren, dames als jeugd (als hoofdtrainer, tweede trainer en hoofd-jeugd trainer).

Een kleine opsomming van de clubs die hij heeft getraind: Jonathan (Zeist), Beesd, V.V.B. (Barneveld), Emst, SVHA (Herveld), GVVV (Veenendaal) en Terschuurse Boys.

Willem geeft aan dat een goede samenwerking binnen de vereniging een noodzaak is om goede prestaties te kunnen halen. Nog één van de oude stempel, een man een man, een woord een woord. Zijn motivatie is, zoals hij het zelf zegt, zijn voetbalkennis over te brengen naar de spelers om zo te proberen de teams naar een hoger niveau te brengen. Willem ziet een mooie uitdaging om de vrouwen van SV Achterveld naar een hoger niveau (4e en 2e Klasse) te brengen.

Willem is zelf ook een verdienstelijk voetballer geweest, bij hoofdklassers in Ede, Wageningen en N.E.C. te Nijmegen. Al met al een voetbaldier pur sang!

SV Achterveld is blij met zijn komst en is klaar om met het vrouwenvoetbal ‘de volgende stap’ te zetten in ’t nieuwe seizoen.

Ook geïnteresseerd?

Kom gerust eens kijken, praten of meetrainen, zeker meer dan de moeite waard!

Mail: damescommissie@gmail.com