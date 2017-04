Dertien maal Oranje-Nassau en twee erepenningen in Barneveld

BARNEVELD - Zoals gebruikelijk heeft burgemeester Asje van Dijk vanmorgen namens Zijne Majesteit de Koning de koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan een aantal inwoners van de gemeente Barneveld, die zich bijzonder verdienstelijk voor de samenleving hebben gemaakt.

Dat zijn dit jaar Lammert en Eefje van de Bruinhorst-Schimmel, Henk van de Bunt, Elly Krijger-van Hanswijk, Arie Keus en Ria de Vries-Kok, allen uit Barneveld.

Verder werden koninklijk onderscheiden Joke Bakker-Sikking (Voorthuizen), Klazien Bos-van de Kemp (Voorthuizen), Gert de Gooijer (Voorthuizen), Bob en Mirjam Krabshuis (Zwartebroek), Gon van Ommen (Voorthuizen) en Hennie Schreuder-Davelaar (Voorthuizen)· Zij allen zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aan Jacqueline de Ridder uit Barneveld en Talitha Jansen uit Voorthuizen werd de Jan van Schaffelaarpenning uitgereikt.

Lammert van de Bruinhorst was actief in het Comité Woord en Daad Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek en Uddel als comitélid, algemeen adjunct en secretaris (1980-2013). In de Hersteld Hervormde Kerk was hij notabel (1999-2000), diaken (2000-2007) en ouderling (2008-2013) en tot heden bezoekvrijwilliger.

Eefje van de Bruinhorst-Schimmel was ook actief in het Comité Woord en Daad Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek en Uddel. Als vrijwilliger deed zij aan oliebollenbakken, verzorgen van workshops voor kinderverjaardagen, verkoop van zelfgemaakte kaarten. (1980-2015) Bij Neboplus was ze ook vrijwilliger van 1996 tot heden. Bij Adullam hield ze zich van 2001 tot heden bezig met organisatie voor de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.



Henk van de Bunt is bij de Hervormde Gemeente Barneveld diaken en kerkrentmeester sinds 1990. Voor de Hervormde Diaconale Stichting Zorg en Welzijn was hij bestuurslid en voorzitter (1996-2004). Hij is bij Stichting Vrienden van Nebo vrijwilliger sinds 2000. Hij was lid van de raad van toezicht van Nebo van 2006 tot 2010. Bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) was hij penningmeester (2006-2014). Van de Bunt is bestuurslid van Stichting PRO (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie) sinds 2010.



Elly Krijger-van Hanswijk was vrijwiliger bij Openbare basisschool De Lijster (1984-1989) en Openbare basisschool De Zandberg (1989-1991). Voor Stichting Terre des Hommes Barneveld is zij sinds 1991 actief als vrijwilliger en voorzitter.



Arie Keus is sinds 1985 elftalleider bij SDVB. Daarnaast verzorgt de heer Keus een oorlogsgraf van een Amerikaanse militair op het ereveld

Margraten.



Ria de Vries-Kok was voorzitter van Passage (1995-2002) en is coördinator van de Passage Boekenleesgroep sinds 1998-heden. Voor Passage Gelderland was ze projectvrouw (2000-2010). Sinds 2000 houdt ze zich bezig met het inspreken van boeken en andere publicaties bij de Christelijke Blinden Bibliotheek. Bij de PCOB Barneveld is ze sinds 2001 ledenadministratuer en sinds 2003 redacteur en verzorgt ze voorbereidende werkzaamheden. Van 2005 tot 2012 was ze coördinator van de computercursussen. Verder is ze ouderling van de Protestantse Gemeente Barneveld en sinds 2010 secretaris van Passage Gewest Gelderland-Felvoland.



Joke Bakker-Sikking uit Voorthuizen is sinds 1996 vrijwilliger bij Philadelphia Zorg en sinds 1998 bij de Wereldwinkel. Voor Alzheimer Nederland is ze coördinator van de jaarlijkse collecte (2005-heden).



Klazien Bos-van de Kemp was voor de Gereformeerde Kerk Voorthuizen leider en algemeen bestuurslid van de Interkerkelijke Zondagsschool

(1962-1981), begeleider bij de jeugdclubs (1963-1971) en ouderling (2007-heden, met uitzondering van 2012). Ze was secretaris en penningmeester van Korfbalvereniging CKV Spirit (1964-1971), lid van de oudercommissie op de Wheemschool (1981-1989), lid van de medezeggenschapsraad (1997-2001) en voor Vrouwen van Nu (afdeling Barneveld) voorzitter van 2005 tot 2008.



Gert de Gooijer is vrijwilliger, ouderling en diaken van de Hervormde Gemeente Voorthuizen sinds 1978. Op de Koningin Wilhelminaschool was hij lid oudercommissie en medezeggenschapsraad (1985-1995). Ook was hij vrijwilliger bij Zwem- en Waterpolovereniging De Waterkip Barneveld (1985-1995). Bij Stichting Welzijn Barneveld was hij actief als vrijwilliger (chauffeur maaltijden), wassen en onderhouden van auto's en opbouw van evenementen (2006-heden). Sinds 2007 is hij voorzitter en vrijwilliger van de Braderiecommissie Voorthuizen. Verder is hij vrijwilliger bij Jansen Begrafenisverzorging Voorthuizen sinds 2009 en 25 jaar lid van de EHBO-vereniging Voorthuizen.



Bob Krabshuis en Mirjam Krabshuis-de Ruiter uit Zwartebroek zijn pleegouder van in totaal 50 kinderen in de periode vanaf 1993 (op dit moment hebben hij en zijn vrouw de zorg voor 5 pleegkinderen).



Gon van Ommen was jeugdouderling van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (1990-1994) en ouderling (1997-2001 en 2003-2009). Verder was ze actief bij de Rotary Club Voorthuizen Veluwezoom (2009-2010), lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Barneveld-Voorthuizen: (2000-2013), scriba van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (2004-2009), contactpersoon Wijkplatform Hamburgerstraat e.o. en secretaris van Plaatselijk Belang Voorthuizen sinds 2008. Sinds 2013 is ze voorzitter vanhet college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen en p[ennigmeester van de Stichting tot behoud van het erfgoed van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (2014-heden). Ook is ze vestigingscoach voor vluchtelingen (statushouders) (2016-heden).



Hennie Scheuder-Davelaar was leidster van de Interkerkelijke Zondagsschool Voorthuizen (1960-1964) en de Gereformeerde Meisjesclub De Rozenknopjes (1963-1965). Ze leverde mantelzorg voor haar gehandicapte zusje (1978-1988). Verder was ze catecheet voor jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking (1982-1995), ouderling van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (1988-1997 en 2005-2010), lid van de Werkgroep Oost-Europa/Zending (1995-1998) en voorzitter van Passage van 2008 tot 2011. Ze is sinds 2002 vrijwilliger in Verzorgingshuis Nieuw Avondrust en pastoraal medewerker van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen sinds 2012.



Jan van Schaffelaarpenning

Jacqueline de Ridder (Barneveld) heeft zich de afgelopen jaren vol enthousiasme en passie ingezet voor het G-hockeyteam van de Mixed Hockey Club Barneveld; in eerste instantie als stagiaire, later als algeheel leidster en coördinator van dit team. Zij werd binnen de MHCB al uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Na het afronden van haar opleiding ging zij aan de slag als vrijwilligster bij Kinderhospice Binnenveld. Voor haar opofferingsgezindheid voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben (soms in de laatste fase van hun leven) en de manier waarop zij dit doet, ontving zij uit handen van burgemeester Van Dijk de Jan van Schaffelaarpenning.



Talitha Jansen (Voorthuizen) is vrijwilligster bij Welzijn Barneveld en is in het bijzonder betrokken bij het project "Trots en Toekomst" waarbij jongeren vanaf 13 jaar worden ondersteund met een mentor. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die moeite hebben met het behalen van een diploma, zelfstandig wonen of het leggen van sociale contacten. Talitha is een van de mentoren en doet dit met een aanstekelijke passie voor jongeren. Verschillende jongeren begeleidt Talitha: een meisje dat een geïsoleerd leven leidt; meerdere jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (zoals een jonge mantelzorger die bewust even uit het dagelijks ritme moet worden gehaald omdat het er anders helemaal niet van komt). Zo is zij in contact gekomen met (jonge) mantelzorgers en is een van de vaste vrijwilligers voor het project Jonge Mantelzorgers van Welzijn Barneveld. Ook is Talitha ook bij andere projecten betrokken, zoals de organisatie van een Maatjesactiviteit. Vanwege haar verdiensten voor de samenleving, vooral voor de ander die dat extra steuntje in de rug kan gebruiken, ontving zij de Jan van Schaffelaarpenning.