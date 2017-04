Zingen voor Israël in Barneveld

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor en samenzangavond op dinsdag 9 mei 2017 in de Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5 in Barneveld. Aanvang: 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door Jongerenkoor Speranza uit Barneveld e.o.. Dit interkerkelijke, enthousiaste jongerenkoor staat onder leiding van Ria van den Noort. Martin Mans is de dirigent van het Christelijk Streekmannenkoor “Noord-West Veluwe” uit Nijkerk, dat eveneens meewerkt. De naam van het koor geeft al aan dat de leden niet alleen uit Nijkerk komen, maar uit de wijde omgeving. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. De jonge en talentvolle organist Mark Brandwijk zal zowel koor- als samenzang begeleiden. De avond wordt geopend door ds. P. Molenaar. Ds. Kees van Velzen zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden ten behoeve van hulp aan overlevenden van de Holocaust. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.