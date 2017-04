Meerwaarde bouwt tijdelijk op eigen terrein

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft een beschikking afgegeven waaruit blijkt, dat De Meerwaarde recht heeft op extra huisvesting vanwege de toegenomen leerlingenaantallen. De Meerwaarde wil voor het schooljaar 2017-2018 tijdelijke huisvesting op eigen terrein realiseren.

Dat staat deze week in de nieuwsbrief van de school. De plannen voor tijdelijke huisvesting zijn in de afgelopen weken gedeeld met de gemeente en voorgelegd aan de GMR en de Raad van Toezicht. De GMR heeft positief geadviseerd over de tijdelijke huisvesting op eigen terrein en door de Raad van Toezicht is toestemming gegeven voor deze plannen.

"Ervan uitgaande dat de vergunning op tijd wordt verleend door de gemeente, kan er met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke huisvesting".

In de tijdelijke huisvesting worden lokalen gerealiseerd voor de Techniekroute, Praktijkonderwijs en theorielokalen, bestemd voor overloop vanuit het huidige gebouw. Er komen ook extra vergaderruimtes en werkplekken.

Een projectgroep Onderwijskundige visie op huisvesting gaat verkennen, wat er nodig is voor de langere termijn. "Dan kijken we zowel naar het huidige gebouw als naar eventuele uitbreiding. Dat doen we met het oog op toekomstgericht onderwijs. We zijn daarvoor een traject gestart om met bedrijfsleven en instellingen de mogelijkheden te verkennen om de samenwerking rondom leren uit te breiden. Dat kan opleveren dat we - nog meer dan nu al gebeurd - onderwijs vormgeven samen met en ook bij bedrijven en instellingen. Dat levert allereerst winst en inspiratie in de praktijk op voor onze leerlingen. En daarnaast bevordert het ook nog eens de samenwerking tussen De Meerwaarde en de werkvelden. Waardoor weer nieuwe kansen kunnen ontstaan", aldus de nieuwsbrief.

Wie meer wil weten over deze ontwikkeling, klikt hier voor meer informatie.