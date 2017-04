Bevrijdingsdagretour op - hele - Valleilijn

BARNEVELD - Op 5 mei (Bevrijdingsdag) rijden de treinen van de Valleilijn als op maandag t/m vrijdag. Voor bezoekers aan het defilé en de Bevrijdingsfeesten in Wageningen introduceert Connexxion samen met Syntus een speciaal Bevrijdingsdagretour, uitsluitend geldig op 5 mei.

Dit retour kost € 11,- en geeft recht op een retour met de Valleilijn trein vanaf elk Valleilijn station (Amersfoort, Hoevelaken, Barneveld Noord, Barneveld Centrum, Barneveld Zuid, Lunteren of Ede-Centrum) naar Ede-Wageningen v.v. en met de Valleilijn-bus van station Ede-Wageningen naar Wageningen v.v. Het vervoerbewijs is uitsluitend digitaal verkrijgbaar via de website ervaarhetov.nl.