Ons Bedrijf bedankt metaalbedrijf

BARNEVELD - Ons Bedrijf bedankt op haar facebookpagina Metaalbedrijf Van Middendorp voor de plek die ze Tom geboden hebben in zijn opbouwfase. "Een echt voorbeeld van hoe talent een kans krijgt!"

Tom van Harten kwam vijf jaar geleden bij Stichting Ons Bedrijf; hij startte op de metaalafdeling. Tom deed kleine metaalwerkzaamheden, daarna hielp Tom met met het maken en afmonteren van aanhangwagens.

Tom maakte kleine stapjes vooruit, als hij van ons te horen kreeg dat het goed ging stelde hij zich bescheiden op.

Na een jaar intern begon hij voorzichtig aan zijn eerste ervaring buiten de veilige deur van Ons Bedrijf. Eerst bij Volvo-klassiekers , assembleren van elektrische karren voor kindervervoer. Daarna enige tijd bij de MOBA en is toen overgestapt naar van Middendorp Metaal op de Harselaar.

Tom startte met 2 dagen in de week die later werden uitgebouwd naar een hele week, dit ging allemaal te snel en ook door andere omstandigheden was Tom weer uit de roulatie. Na enige tijd en in overleg met van Middendorp heeft Tom samen met hen de draad weer opgepakt en we hebben de laatste 2 jaar gebruikt om Tom in fases naar een volledige werkweek te begeleiden.

Tom heeft nu een volledig betaalde baan bij van Middendorp Metaal. Linda, jobcoach bij Ons Bedrijf heeft Tom de laatste jaren bijgestaan, zij heeft de afspraken tussen Tom en van Middendorp goed begeleid.