Onduidelijkheid over factuur opgehelderd

BARNEVELD - De gemeente Barneveld kreeg dinsdag een melding van een inwoner die een voor hem onbekende factuur had ontvangen van de gemeente. Inmiddels is gebleken dat deze rekening door een administratieve fout op een verkeerd adres is bezorgd. Het gaat dus niet om een valse factuur.

De gemeente Barneveld neemt dergelijke meldingen serieus, omdat er in het algemeen regelmatig valse facturen en phishing mails worden verstuurd. Inwoners die twijfelen of correspondentie daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente, kunnen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0342.