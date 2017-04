B en W: 'Bomenbeleidsplan is niet nodig'

BARNEVELD - Burgemeester en wethouders zien "geen aanleiding" om met de gemeenteraad het beleid inzake bosbeheer te bespreken. Volgens het college is er niets veranderd, ook al is per 1 januari het bosbeleid van de provincie naar de gemeenten gedelegeerd. De achterliggende wetgeving is namelijk niet gewijzigd.

Dat antwoordt het college op vragen van raadslid Mijntje Pluimers (VVD). Die had in december aan de bel getrokken na grootschalige werkzaamheden door het Geldersch Landschap op landgoed De Schaffelaar, waarbij veel bestaande bomen werden geruimd. Het college verwees haar toen naar de Boswet en de provincie als uitvoerende. De gemeente zou daarin geen bevoegdheden hebben. Toen was het inmiddels januari en achteraf bleek, dat de gemeente inmiddels wél bevoegd gezag geworden was. Daarvan maakte het college in haar antwoord echter geen melding.

"De antwoorden waren volledig en juist. Geldersch Landschap en Kasteelen heeft in 2016 de kapmelding gedaan en het werk in het Sterrenbos is in 2016 uitgevoerd", stelt het college. B en W vinden dan ook niet, dat ze Pluimers als raadslid (gedeeltelijk) verkeerd en

onvolledig hebben geïnformeerd. "U bent juist en volledig geïnformeerd. Geldersch Landschap en Kasteelen heeft de kapmelding in 2016 gedaan op grond van de toen geldende Boswet. De Boswet is per 1 januari 2017 overgegaan in de Wet natuurbescherming. De overgang van de Boswet naar de Wet natuurbescherming was op dat moment niet relevant. De artikelen van de Boswet zijn onveranderd opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming: de meldingsplicht, de herpantplicht en het kapverbod. Voor de gemeente zijn de bevoegdheden na 1 januari 2017 onveranderd."



Er is inmiddels een gesprek van B en W geweest met Geldersch Landschap en Kasteelen. Dat ging echter niet over de nieuwe Wet natuurbescherming. "Er is wel gesproken over de achtergrond van de werkzaamheden in het Schaffelaarse bos en over de communicatie over deze werkzaamheden. Geldersch Landschap en Kasteelen heeft aangegeven dat zij de werkzaamheden volgens een zorgvuldig tot stand gekomen beheerbeleid uitvoeren. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de website van Geldersch Landschap en Kasteelen

www.glk.nl. Voor wat betreft de communicatie over de werkzaamheden spraken wij af dat Geldersch Landschap en Kasteelen een persbericht zou opstellen en extra informatie zou sturen aan raadsleden. Daarnaast zal er op een later moment in het jaar een excursie worden georganiseerd op het Landgoed De Schaffelaar om ter plekke tekst en uitleg te krijgen en met Geldersch Landschap en Kasteelen in gesprek te gaan over het bosbeheerbeleid."



Volgens B en W heeft de nieuwe wet geen gevolgen voor de bevoegdheden en regelgeving in de gemeente Barneveld. "Het bewaren van houtopstanden, wanneer de Wet natuurbescherming niet van toepassing is, is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), afdeling 4 art. 98 t/m 104. De omzetting van de Boswet in de Wet natuurbescherming is geen aanleiding het bewaren van houtopstanden

(APV) aan te passen".



Verder is de kap in het Schaffelaarse bos in maart "regulier onderhoudswerk en mag zonder benodigde melding worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (net als voor 1 januari 2017). De werkzaamheden in het Johannabos betreffen ook reguliere onderhoudswerkzaamheden, waarvoor geen melding in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is."



De boom aan de Bloemendaallaan is gekapt in het kader van herinrichting sportpark Oosterbos en was onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag 2016W2606 op grond van de APV. Er wordt gecompenseerd door de aanplant van 3 nieuwe eiken aan de Bloemendaallaan.





Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Geldersch Landschap en Kasteelen is volgens B en W het beheren en herstellen het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort. "In dit kader heeft het college in 2000 bijgedragen aan het opstellen van de cultuurhistorische analyse en toekomstvisie De Schaffelaar te Barneveld. Dit plan is bij het college bekend. De uitgevoerde werkzaamheden in het Sterrenbos komen voort uit bovengenoemd plan."