Volop te doen op de Kinderboerderij

DE GLIND - Kinderboerderij Jeugddorp De Glind heeft in de meivakantie een aantal activiteiten:

Boerinn

Meehelpen bij het verzorgen van de dieren op :zaterdag 29 april,maandag 1 mei, woensdag 3 mei en zaterdag 6 mei. De kosten voor deelname bedragen € 15,00 voor een dag (9-16.00 uur) en een halve dag € 7,00 per deelnemer.

Ponyritje

Een ritje op de rug van de pony op maandag 1 mei,woensdag 3 mei en zaterdag 6 mei van 11.00-11.30 u en van 14.30-15.00 uur de kosten bedragen € 1,00 per rondje.

Schilderen

Zelf een Klompje beschilderen: maandag 1 mei,woensdag 3 mei en zaterdag 6 mei van 10.00-11.00 uur en van 13.30-14.30 uur deze kosten bedragen € 3,50 per klompje.



De Kinderboerderij is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00-16.30 uur en zondag van 14.00-17.00 uur;de entree bedraagt € 2,00 per persoon.