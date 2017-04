Voorhuizenaar rijdt 17e 'Rolltrip voor Kosovo'

VOORTHUIZEN – Christiaan Mensinga uit Voorthuizen gaat in mei 2017 voor de 17e keer een sponsorrit maken. Vanuit Stichting de Brug zet de Voorthuizenaar zich in door honderden kilometers in Nederland te rollen om geld in te zamelen. Elk opgehaald bedrag investeert de stichting in de hulpverlening van diverse gezinnen, weduwen en wezen in Kosovo.

Het industrieel gebied van Gjakova is ruim 20 jaar geleden getroffen in de oorlog van voormalig Joegoslavië. Hierdoor heerst er in dat gebied een hoge werkeloosheid. Stichting de Brug biedt al zeventien jaar wat extra hulp in dit gebied, zoals het financieren van de schoolkosten en de stookkosten, het leveren van medicijnen voor ouderen en het verzorgen van meel voor het broodbakken. Als een van de grootste initiatiefnemers helpt Christiaan Mensinga daar een handje bij. "Christiaan heeft zich door de jaren heen bewezen als stabiele en trouwe kracht door heel veel Kosovaren een hart onder de riem te steken. Hij kent heel veel armen, weduwen en wezen persoonlijk en heeft al tienduizenden euro's opgehaald met zijn sponsorritten. Hij maakt het hierdoor mogelijk dat mensen in kansarme posities toch wat kunnen maken van hun leven", heeft de hulporganisatie meermalig laten weten.

De Voorthuizenaar heeft al 16 sponsorritten in Nederland en 16 'rolltrips' naar Kosovo in zijn rolstoel achter de rug. Zijn zeventiende sponsorrit start op 12 mei om 10:00 uur de sponsorrit op het Plein in Den Haag. Vanaf Den Haag rijdt Christiaan in negen etappes langs enkele plaatsen op de Midden-Nederlandse route. Dit zijn op ritvolgorde: Boskoop, Woerden, Utrecht, Leersum, Ede, Arnhem, Vorden en Haaksbergen. De eindbestemming bevindt zich in Enschede, waar Christiaan woensdag 24 mei op het NS-station zal finishen. In totaal legt hij ongeveer driehonderd kilometers af.

Tijdens zijn rit kunt u hem volgen via Facebook op www.facebook.com/christiaan.mensinga