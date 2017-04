Koos van der Tang opnieuw SGP-lijsttrekker

BARNEVELD - De SGP heeft haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De partij kiest met Koos van der Tang voor stabiliteit en ervaring. Van der Tang is de huidige fractievoorzitter en is sinds 2013 gemeenteraadslid namens de SGP.

"In de achterliggende periode heeft hij bewezen dat hij de staatkundig gereformeerde beginselen goed weet om te zetten in praktische politiek. Daarbij probeert hij oog te hebben voor de belangen van de hele gemeente", aldus een zegsman van de SGP. De opnieuw verkozen lijsttrekker heeft zijn functie aanvaard: "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en hoop me ook de komende periode met overtuiging in te zetten voor heel de gemeente Barneveld." Zijn inzet is helder: "We zijn in de eerste plaats een christelijke partij en willen ons inzetten voor zondagsrust, voor de veiligheid en voor goede zorg voor jongeren en ouderen, dit alles vanuit de overtuiging dat dit goed is voor iedereen in onze samenleving." De partij hoopt op stemmenwinst. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vestigde de SGP in gemeente Barneveld een record met in totaal 8136 stemmen.