Spontaan radiolintje voor Ruimzicht

Barneveld – op 26 april is traditiegetrouw de jaarlijkse lintjesregen waarbij mensen met bijzondere prestaties worden onderscheiden. Woonzorgcentrum Ruimzicht in Barneveld werd spontaan blij verrast met een alternatief lintje.

‘Wat die meiden daar doen'

In het belkwartier van Rob Kleijs op Radio Gelderland kregen mensen de kans om iemand in hun omgeving een 'radiolintje' te geven. Zo belde Hannie van Deutekom. Zij heeft duidelijk een lintje over voor verpleeghuis Ruimzicht in Barneveld: 'Mijn man zit er sinds een jaar. Wat die meiden doen met weinig middelen', prijst ze. De leiding en medewerkers van Ruimzicht zijn blij verrast met dit fijne compliment.