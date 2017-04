Bewoners 'Oranjestraat' zijn blij

BARNEVELD - "Hoera! Ik woon vanaf nu twaalf maanden in de Oranjestraat", schrijft Lex van Rootselaar op Facebook. "Want we hebben de straatwedstrijd gewonnen. Dankzij de jury en alle buren, die in grote saamhorigheid gewerkt hebben aan onze Koninklijke KAMPing (Y) Allemaal bedankt!" De Kampstraat won dit jaar de Oranjestraat-wedstrijd met haar originele idee en mag zich nu een jaar lang 'Oranjestraat' noemen. Tweede werd de combinatie Emmastraat, Nairacstraat en Prins Bernhardstraat, derde de Amersfoortsestraat en de Kraaikoplaan.