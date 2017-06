Dominee-effect: Kerktorens

Ik moest denken aan mijn moeder, Bas en meer. We waren een dagje uit. We hadden bij een voormalige boer in het Brabantse land een solex gehuurd. En na een vakkundige uitleg van de boer, die geen boer meer was maar solex verhuurder en beleidsmedewerker bij de gemeente en na betaling, reden wij weg de dijk op langs de mooie Maas. We waren compleet met het hele gezin en dat was erg leuk.

Wat een mooi land. Daar gaat de rivier, de kracht van het water voel je als je op de veerpont staat, wat moet de Noordzee dan wel niet deinen dacht ik. De rivier maakt bochten, wij ook met de solex en het kan zomaar zijn dat je in één oogopslag drie of vier kerktorens ziet. Die staan bij de evenzovele kerken in de plaatsen aan weerszijden van de Maas: Demen, Batenburg, Dieden, Appeltern, Megen, wie wist dat ze bestonden en nu waren we er zomaar.

En Bas, ma en meer schoten door mijn hoofd. Mijn moeder zei wel eens tegen ons, we waren nog jong, je zult er begrip voor hebben: er zijn meer meisjes dan kerktorens zei ze. Ze bedoelde dat we niet te snel, maar van de jonge jaren moesten genieten. En aan koster Piet in Dinteloord die een strijd met de duiven en hun poep op de kerktoren voerde en aan Jan die, dat bleek me bovenop, wel veel voor zijn vrienden over had gehad, toen hij van de Schaffelaartoren sprong.

De haan op de toren wijst

naar Petrus en naar ons

Maar voort tuffend op de solex begon ik toch wat te twijfelen aan de waarheid van mijn moeders woorden. Want ik zag hier wel heel veel kerktorens. En ik dacht aan de mensen, die er naar de kerk gingen en zondags de handen samen vouwen en zingen tot Gods eer en de Bijbel horen en de preek.

Bas, aan hem moest ik ook denken. Hij werkte indertijd bij de radio en een programma had toen de traditie om een vraag van een luisteraar te beantwoorden. Ze zochten voor dat antwoord iemand die het wel zou weten. Nu was er een luisteraar geweest, die de vraag had gesteld, waarom er op kerktorens een haan staat. Nou, had Bas gezegd, daar weet ik wel iemand voor, onze dominee uit Barneveld. En zodoende kreeg ik telefoon of ik wist waar die haan vandaan kwam.

Dominees weten ook niet alles, gelukkig maar. Ik denk dat deze vraag net zoveel met cultuur als met geloof te maken heeft. Een traditie, een gewoonte, een beeld dat verwijst. Ja, dat wel, de haan wijst natuurlijk.

En ik hoorde me een tijdje later terug in het programma, de zinnen geknipt en geplakt, maar toch zoals ik geantwoord had tegen het meisje dat belde, maar nu leek het alsof ik met de DJ sprak, de platendraaier, en ik zei dat de haan naar Petrus en ons wijst. Petrus verloochende Jezus en toen kraaide de haan en wij nemen het vaak ook niet op voor Jezus, Hij wel voor ons. Ik zei dat die haan kraait als de dag begint, een nieuwe tijd komt, denk daar maar aan, zeg ik als je de torenhaan naar de hemel ziet wijzen, dat er een God is die, vergeven wil en alles nieuw zal maken, jou ook. Die ma toch en die Bas toch.