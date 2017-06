De Boekenkast van Lisette Mulder

Het gezegde luidt 'toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent'. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Lisette Mulder van 'Lisette Mulder Coaching & Training' in Barneveld.

Door Elly Mulder

BARNEVELD – Lisette Mulder vertelt dat haar eigen bedrijf momenteel even op een laag pitje is komen te staan. Onlangs kreeg ze de functie van Coördinator Steunpunt Mantelzorg bij Welzijn Barneveld. Een functie waar ze haar ervaring als coach rouw- en verliesverwerking goed kan inzetten. Een vakgebied waarin ook veel boeken zijn verschenen.

"Ik heb natuurlijk ontzettend veel gelezen voor allerlei opleidingen die ik heb gedaan", zegt Lisette. "Dat is begonnen met diverse boeken over Neuro Linguïstisch Programmeren, wat duidelijk maakt wat je onbewust doet. Langzamerhand ben ik steeds meer naar rouwverwerking gegaan en heb ik bijvoorbeeld boeken van Riet Fiddelaers gelezen. Boeken die je ook goed kunt lezen als particulier, om te zien wat er speelt bij kinderen en volwassenen wanneer zij in de rouw zijn. Ik heb een boekje waarin een vrouw ervaringen heeft opgeschreven naar aanleiding van het overlijden van haar man. Over welke opmerkingen ze naar haar hoofd kreeg. Dat soort boeken zijn goed om even stil te staan bij foute opmerkingen die je soms onbedoeld kunt maken."

Leest ze daarnaast ook 'ontspannende' boeken? "Ja hoor", lacht ze. "Die lees ik meestal als ik op vakantie ga. Maar wanneer ik met mooi weer lekker buiten zit, probeer ik ook wel leuke boeken te lezen. Dan hoeft het voor mij niet zoveel inhoud te hebben. Dan wil ik gewoon meegenomen worden naar een lekkere plek. Met Harry Potter bijvoorbeeld, werd ik meegenomen in díe wereld. Dus dat je echt even weg bent van hier, er verder niet bij na hoeft te denken. Boeken van Nicci French zijn ook altijd lekker om te lezen. Het ligt heel erg aan m'n stemming wat ik lees, soms heb ik echt geen zin om een 'zwaar' boek te lezen. Maar ik heb ook een boek van Adriaan van Dis gelezen, over zijn moeder, heel interessant. Of bijvoorbeeld 'PAAZ', over het leven op een psychiatrische afdeling. Door zo'n boek kun je je een beetje indenken hoe het is om heel depressief te zijn of een psychose te hebben. En waar je dan doorheen moet. Ik lees boeken soms ook om mijn eigen kijk te verbreden."

Dat is toch ook weer een link met je werk. "Ja, absoluut. Maar op zich leest dat ook wel weer lekker weg hoor. Want het heeft mijn interesse."

Science fiction spreekt haar niet en met literatuur heeft Lisette niet zoveel. "Vroeger op school werd dan gevraagd wat de betekenis van zo'n boek was. En dan vroeg ik me altijd af: 'Hoezo betekenis, het is gewoon een mooi boek'. Ik zag daar geen betekenis achter, zo las ik die boeken niet. Literatuur heeft soms de uitdaging om het wel te lezen, maar over het algemeen doe ik dat niet echt veel."

Is er een boek extra veel indruk heeft gemaakt? "Ja, dat is 'The Power of the Heart' van Baptiste De Pape. Dat is echt een boek om naar terug te grijpen."

Naam: Lisette Mulder

Woonplaats: Barneveld

Leeftijd: 46 jaar

Burgerlijke staat: ongehuwd

Beroep: coördinator Steunpunt Mantelzorg bij Welzijn Barneveld

Hobby's: lezen, koken, genieten van kleine dingen