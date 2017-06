Van de voorzitter: Ellie Krijger

Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze aan het woord. Deze week vertelt Ellie Krijger, voorzitter Terre des Hommes Barneveld, over haar visie en haar werk. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.

Ze is al 20 jaar verbonden aan Terre des Hommes Barneveld, maar ze heeft de indruk dat ze nog maar net komt kijken. "Er is nog zoveel te doen, de klus is nog lang niet af!" Het voorzitterschap doet ze nu zo'n 18 jaar en het is haar op het lijf geschreven. Ellie Krijger heeft namelijk altijd ideeën, heel veel energie en daadkracht en kan anderen motiveren. Niet voor niets heeft ze nog maar onlangs een ridderorde gehad voor al haar vrijwilligerswerkzaamheden.

"Toen ik begon als voorzitter, wist ik niet eens of ik dat wel zou kunnen of dat ik het in me had. En in die achttien jaar heb ik heel veel geleerd. Vroeger was ik wat kort door de bocht, wat ik in mijn hoofd had, had ik niet in mijn zitvlees, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb geleerd om te luisteren, ik probeer nu mensen mee te krijgen in mijn ideeën in plaats van gewoon maar door te drammen. Ik zie wel overal brood in en ik zie nooit beren op de weg. Luisteren naar je team leden, dat is wel essentieel. Want je doet het nooit alleen, het kan alleen als je met elkaar er helemaal achter staat."

Terre des Hommes is te vinden in gebouw De Ark aan de Catharijnesteeg en past helemaal in deze tijd waarin duurzaamheid zo belangrijk is. Want hier is een mooie winkel met gebruikte kleding, schoenen en sieraden. "We hebben net ons 35-jarig bestaan gehad, daar waren we heel druk mee. Nu is het weer even rustig, maar in mijn hoofd ben ik al volop bezig met de volgende modeshow en die wil ik het liefst op een spraakmakende locatie. Daar stap ik dan op af met de mededeling dat wij geen geld hebben. Immers, alles wat wij overhouden is voor het goede doel: kansarme kinderen, in het buitenland maar ook in Nederland. Maar wij kunnen wel iets terug doen, want onze vrijwilligers doen meer dan alleen in de winkel helpen. Wij hebben hier een fantastisch team van 27 mensen dat zich volop inzet. Daar doen we ook als bestuur iets voor, we gaan één tot twee keer per jaar gezamenlijk uit, dan doen we echt aan teambuilding. Dat is belangrijk, want in de winkel werk je met twee mensen. Dan kan het voorkomen dat je de anderen helemaal niet kent. Juist het teamgevoel, dat vind ik belangrijk, en dat we ook allemaal weten waar we het voor doen."

Het geld dat Terre des Hommes ophaalt, gaat voor 100% naar de projecten. " Dat wordt gedaan met lokale mensen die eerst goed worden doorgelicht. En elk jaar is er een controle of de gelden goed besteed zijn. Ook ons hoofdkantoor in Den Haag is een kleine organisatie, dat vind ik belangrijk om te vertellen. Bij ons gaat het geld niet naar allerlei managers, er is gewoon een klein team dat hard werkt voor het goede doel. Daarom wil ik er ook mijn energie in steken. Als ik zou merken dat er geld over de balk gegooid wordt of voor eigen belang gebruikt wordt, dan stop ik acuut. Want wij, de vrijwilligers, stoppen er al met al heel veel uren in en dat doen we niet voor andermans zak, maar voor kinderen in de wereld, die het onvoorstelbaar slecht hebben. Ik ben inmiddels een paar keer gaan kijken bij diverse projecten en dat motiveert altijd."