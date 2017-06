Spoorzoeken: Startstop motor

Je ziet 't steeds meer, de motor die afslaat bij het verkeerslicht en ongemerkt weer bijschakelt als we weer door rijden.

Starten, Stoppen en weer doorgaan… nu we aan 't eind van het schooljaar komen, is dat 't gevoel dat de meesten wel zullen herkennen: onze meiden startten het schooljaar goed, stoppen nu met even goede cijfers en starten met veel geweld en herrie de schoolvakanties. Man, 't lijkt wel of wij het nu drukker dan ooit krijgen: BBQ-slaap-/niet-slaap feestjes, zwemfeestjes, er even tussenuit feestjes, gewoon even weg uitjes en maar verwachten dat wij (de logistieke afdeling) als ouders te pas en te onpas alle maar even in goede banen leiden (en wat we natuurlijk dag en nacht met alle plezier doen).

Zelf zitten we ook in die start/stop modus. Begin van dit jaar gestart met de nieuwe woning en inmiddels, nadat we in de eerste weken van de verhuizing het meeste aan verhuisgenot weggewerkt hebben, gestopt met net die laatste dozen, waar je de spullen in hebt, die je net op dát moment nodig hebt, dat het je het aller slechtst uitkomt.

Een doorstart was beter geweest….maar goed, ook hierin geldt de lange adem en volhouden maar!

Nu het zomerseizoen nadert, breekt Voorthuizen ook weer los, met alle braderieën, dweilorkesten, beachparty's, Zomer in Gelderland (Voorthuizen gaat natuurlijk voor goud), Voorthuizen Loopt en de kermis. Ook een mooi moment om zelf de eigen plannen voor komend jaar te maken. Bij starten hoort op den duur ook stoppen. Dat geldt ook voor de stukjes in deze krant.

Deze is dan ook de laatste voor mij. Het was erg leuk, waarbij ik veelal wel 's avonds voor de deadline tot de ontdekking kwam: de deadline, o ja, die is nu. Dus maar vol aan de crea bea op die momenten. Op den duur ben je wel even uitgecreaat, maar het was wel leuk om te doen.

Ik zie ons meer als een Prius Plug-In, waarmee je in ons mooie Voorthuizen en de rest van de gemeente Barneveld zonder een druppel brandstof prima overal komt, zonder start en zonder stop, gewoon lekker op die momenten dat je de energie hebt en kunt geven. Wie weet waar we komende tijd mee bezig gaan in de regio!

Vanaf deze op één na laatste pagina wens ik jullie allemaal een fijne vakantie!