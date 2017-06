De Verzameling van Reijna Nap

Wie heeft er niet ooit flippo's, voetbalplaatjes of wat dan ook verzameld? In deze rubriek maken we kennis met verzamelaars van de meest uiteenlopende objecten. Vandaag: De schildpadjes van Reijna Nap

Door Elly Mulder

VOORTHUIZEN – Wanneer je even rondkijkt in de woning van Reijna Nap zie je er steeds meer: schildpadjes. Niet alleen in de vitrine in de hoek van de kamer, maar heel subtiel staan her en der schildpadjes te pronken. Tot en met het hangertje aan haar ketting.

"Eigenlijk zie ik het niet als een verzameling", zegt Reijna. "Ik vind het meer herinneringen. Van ieder schildpadje weet ik van wie ik het heb gekregen of waar en wanneer ik het heb gekocht. En het gaat mij niet zozeer om het verzamelen, maar het verhaal er achter. De moeite die iemand heeft gedaan om mij dat te geven. Een buurvrouw heeft er een gemaakt van speksteen en ik heb er een die voor mij van kraaltjes is gebreid. Daar zit zoveel liefde in. Ik ga ook niet stad en land af om te verzamelen, als ik er een tegenkom is dat prima. Zo zag ik in Duitsland drie theekopjes met de afbeelding van een schildpadje, die vond ik zo leuk. Maar loop ik er niet tegenaan, dan is het ook goed. Ik heb ook heel aardige mensen om mij heen die soms spontaan een schildpadje voor me meebrengen. Zo komen er ook een aantal uit het buitenland, zelfs uit Zimbabwe."

Waarom schildpadjes? "Dat is ruim 30 jaar geleden begonnen toen mijn zoon een gulden kreeg om op de rommelmarkt iets voor zichzelf te kopen. En toen kwam hij thuis met een schildpadje van een kwartje voor mij. Het is niet zo dat ik direct begon te verzamelen, maar af en toe nam ik er eens eentje mee, bijvoorbeeld als souvenir van een vakantie. En zo heeft dat zich uitgebreid. Ik heb ook eens de karaktereigenschappen van de schildpad opgezocht. Hij is helemaal niet zo langzaam, maar houdt zijn snelheid maar heel kort vol. Hij is vasthoudend en ook wel vriendelijk. Dat vind ik best leuke eigenschappen. Of het klopt weet ik niet", lacht ze.

Reijna laat schildpadjes van verschillende materialen en met verschillende functies zien. Glas, hout, metaal, pennenhouder, pillendoosje, deurmat, enzovoorts. Ook in de tuin is haar liefde voor deze diertjes te zien. Staptegels in het gras in de vorm van een schildpad, schildpadjes met verlichting op de rand van de vijver en vrienden hebben zelfs struikjes in de vorm van een schildpad gesnoeid. Op de carport staat een reuzeschildpad van allerlei materialen, die vrienden hebben gemaakt voor haar zestigste verjaardag. En zo hebben ze allemaal een eigen oorsprong en verhaal.

"Ik heb ze nog nooit geteld", zegt Reijna, "Maar het zijn er best veel." Zoveel dat er al eens een weg moet? "Nee, nog niet. Het is niet de bedoeling dat de hele kamer vol komt te staan. Maar het zijn meestal niet van die grote, dus het neemt niet zoveel ruimte in. En ik ben ook geen overdreven verzamelaar. Vooral de herinneringen zijn me dierbaar."

Naam: Reijna Nap

Woonplaats: Voorthuizen

Leeftijd: 63 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Gert

Kinderen: twee zonen en een dochter

Kleinkinderen: twee jongens en drie meisjes

Beroep: administratief medewerkster op De Wheemschool

Hobby's: fietsen en lezen