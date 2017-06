Vrijwilligersbijeenkomst Stichting De Rozelaar gezellig en waardevol!

BARNEVELD - Woensdag 21 juni vond er een gezellige vrijwilligersbijeenkomst van Stichting De Rozelaar plaats bij De Vlinder. Als waardering voor de inzet van vrijwilligers bij Stichting De Rozelaar wordt er 2x per jaar een bijeenkomst georganiseerd, elke keer op een andere locatie.

Op wooncentrum de Vlinder wonen sinds juni 2011 23 (jong-) volwassenen met veel plezier. De Vlinder richt zich vooral op de begeleiding in een stukje zelfstandigheid van bewoners. Naast de rust van het eigen appartement ervaren onze bewoners de gezelligheid in de huiskamers.

De vrijwilligers werden om 10.00 uur welkom geheten door Peter Klop (manager zorg). Daarna was er ruimte voor ontmoeting met elkaar en uiteraard werd er kennis gemaakt met De Vlinder. De vrijwilligers kregen een rondleiding en waren welkom op het appartement van Trijnie.

Cliënten van De Rozelaar worden bijgestaan door veel vrijwilligers. Deze onbetaalde krachten dragen bij aan de prettige sfeer bij De Rozelaar en ondersteunen bij veel verschillende activiteiten, zoals fietsen, zwemmen, wandelen naar de markt en het onderhouden van de tuin. Misschien is vrijwilligerswerk iets voor jou? Onze deelnemers zien naar je uit! Kijk voor meer informatie op de website van De Rozelaar (www.rozelaar.nl) of bel naar 0342-413334.

Stichting De Rozelaar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Barneveld. We geloven dat God de Schepper van al het leven is. Dit motiveert ons in onze verantwoordelijkheid voor de zorg aan en de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Ieder mens is uniek en heeft andere behoeften en mogelijkheden. Het aanbod van De Rozelaar is divers. We bieden zinvolle dagbesteding en (via jobcoaching) begeleiding op een werkplek buiten De Rozelaar. Ook krijgen cliënten thuis ondersteuning en bieden we hen een eigen plek om te wonen. Onze deelnemers en bewoners kunnen terecht op één van onze locaties in Barneveld, Voorthuizen, Putten en Nijkerk.