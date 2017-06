Militairen verzorgen bijzondere dag op Klein Essen

Vandaag bracht een peloton militairen een bezoek aan Zorgboerderij Klein Essen in Kootwijkebroek. De militairen gingen een leuke dag voor de deelnemers en vrijwilligers verzorgen. Er werd een complete stormbaan aangelegd. De stormbaan bestond uit 2 gelijkwaardige parcoursen waarvan een kant geschikt voor rolstoelen. Hierdoor was de baan voor iedereen te doen. Men kon op de foto in complete soldatenuitrusting. Er was ook een kamp opgebouwd waar je kon ervaren hoe het is om als soldaat te moeten overnachten in de buitenlucht. Ook kon Iedereen mee met een soldatenjeep voor een rondrit.