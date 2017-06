Voorthuizen zaterdag 1 juli NKD/Dweilfestival

VOORTHUIZEN – De 13e editie van het NKD/Dweilfestival, zaterdag 1 juli a.s. kent een record aantal deelnemers van 22 orkesten. 16 orkesten treden overdag op vanaf 11.00 uur in de strijd om de "Hij was maar een clown" Bokaal. 's Avonds strijden 6 orkesten om de titel Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten.

Een greep uit de deelnemers, Dweilfestival: Decibel, Zimpelsat, Iren3, alle drie uit Ede, de winnaar van 2016: Rythmo, High Mierd Band, Blaasbalgen, Heure Zien en Zwege, etc. .

Bij het NKD treden de volgende dweilorkesten in het strijdperk: Utlopers, Le Bombardon, winnaar 2016 De Feestbende, Alarmfase3, De Skoemzoegers en De Diezebloazers.

Het bestuur van het NKD/Dweilfestival heeft voor 2017 terug gegrepen op het oude succes van het NKD in de avonduren. "Daar kwamen de laatste jaren toch veel vragen over vanuit het publiek en dat hebben we ons ter harte genomen, dus 1 juli a.s. kunnen we een ouderwets dag- en avondprogramma presenteren. En de deelnemers hebben er zin in, zo hebben ze ons laten weten."

Voorthuizen staat dus 1 juli een hele dag in het teken van dweilmuziek. Met in het avondprogramma ook optredens van Henk Wijngaard en De Snollebollekes.

Alle informatie kunt u vinden op de vernieuwde website: www.nationaalkampioenschapdweilorkesten.nl