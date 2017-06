boerderij in brand door blikseminslag

Foto: AS Media

Foto: AS Media

KOOTWIJKERBROEK - Donderdagavond 22 juni rond 18.15 uur heeft blikseminslag een grote brand veroorzaakt in een boerderij met rieten kap. Dit gebeurde aan de Vinkekampweg in Kootwijkerbroek.

De hulpdiensten werden groots ingezet en de brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. Of er gewonden zijn, is niet bekend.