'Indonesische' huizen in Eilanden-Oost

BARNEVELD - Onlangs is Heijmans gestart met de bouw van de 27 huizen van nieuwbouwproject Ruim2 in Eilanden-Oost in Barneveld. Vandaag werd de start bouw gemarkeerd door samen met de toekomstige bewoners een bekisting voor de fundering te betimmeren.



Nieuwbouwplan Ruim2 dankt zijn naam aan de royale afmeting van de woningen. Onder verwijzing naar de Molukse straatnamen én gelet op het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied is inspiratie gevonden in de Indonesische bouwstijl. Voor het ontwerp van de woningen heeft de architect zich laten inspireren door de traditionele 'longhouses'; langgerekte huizen waar hele families wonen. Ook de royale overstekken en

veranda's zijn een is knipoog naar de Indonesische architectuur.



Eilanden-Oost

Met de komst van Eilanden-Oost krijgt de wijk 'De Burgt' in Barneveld er een schitterende buurt bij met goede voorzieningen, veel groen en mooie huizen. Eilanden-Oost grenst aan de oostkant aan de Lunterseweg, aan de noordzijde aan de wijk Barneveld-Zuid II en aan de westkant aan de wijk Burgthoven.

In totaal komen hier ca. 250 grondgebonden woningen en 59 appartementen. De Jumbo-supermarkt krijgt een plek bij de rotonde met de Lunterseweg. In Eilanden-Oost startte Heijmans eerder in juni al met de bouw van 10 rug-aan-rugwoningen en 20 appartementen voor de Woningstichting Barneveld. De verwachtte oplevering van deze woningen is in het tweede kwartaal van 2018. De 27 eengezinswoningen worden in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd.