Barbecueën voor het goede doel

Arnoud en Eunice van Gent uit Barneveld houden samen met Team Joshua op zaterdag 8 juli a.s. een barbecue op het terrein van Vuur en Rook in Lunteren. Nagenoeg alles is gesponsord, waardoor bijna de volledige opbrengst naar het goede doel gaat: onderzoek naar hersentumoren.

BARNEVELD - Arnoud en Eunice van Gent zamelen nu al jaren geld in voor hersentumorenonderzoek. Ruim zes jaar geleden kwamen zij erachter dat hun zoontje Joshua een hersentumor heeft en sindsdien staat hun wereld op de kop. Vorig jaar organiseerde Team Joshua - het team dat het geld inzamelt - voor het eerst de barbecue. En dat was een groot succes! Eunice vertelt: 'Nagenoeg al het vlees is gesponsord, iedereen die er staat doet het vrijwillig en anders tot de onkosten eruit zijn. Bijna de volledige opbrengst gaat naar hersentumorenonderzoek.'

Net als vorig jaar, zijn ook dit jaar de grillmasters er weer. 'Ze zijn bekend van een programma dat enkele jaren geleden op tv was, waarbij de beste bbq'er van Nederland werd gezocht', vertelt Eunice. Het ontroert haar als ze ziet hoe de grillmasters, die er zo groot en stoer uitzien, zich fanatiek inzetten voor het goede doel. 'Ik moet altijd weer slikken als ik dat zie. Het zijn echt mannen met het hart op de juiste plek.'

In de middag en de avond is het terrein gevuld met acht verschillende kraampjes waar eten en drinken gehaald kan worden. In de middag tussen 13.00 en 17.00 is het een groot, gezellig familie-evenement met luchtkussens, mogelijkheid tot schminken, marshmallows smelten boven een vuurtje en meer. De avond van 18.30 tot 23.00 is voor VIP's. Door eenmalig een bedrag van 35 euro te betalen, mag er de hele avond gegeten worden. Er is een gezellig (achtergrond)muziekje en ook zal er onder meer een loterij zijn met leuke prijzen. Aanmelden kan via teamjoshua2017@gmail.com.