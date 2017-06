Scholen en gemeente strijden samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

BARNEVELD - De basisscholen in de gemeente Barneveld ondertekenden op 21 juni 2017 samen met wethouders Hans van Daalen en Didi Dorrestijn-Taal het convenant Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiermee geven alle betrokkenen aan samen op te willen trekken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.



De gemeente biedt met dit convenant de scholen aan om op elke schoollocatie een aandachtsfunctionaris kindermishandeling te trainen. Naast de gemeente Barneveld en de Barneveldse basisscholen is het convenant mede ondertekend door: samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei en samenwerkingsverband Berséba, het CJG Barneveld en Veilig Thuis Gelderland-Midden.