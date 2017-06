Alpha-cursus in Barneveld gaat weer van start

BARNEVELD - Op donderdag 21 september aanstaande start er in Barneveld opnieuw een Alpha-cursus. Honderdduizenden mensen in Nederland hebben al een Alpha-cursus gevolgd. De cursus wordt inmiddels in meer dan 700 plaatsen gegeven. De Alpha-cursus biedt in 10 avonden en 1 zaterdag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. De eerste avond is een introductieavond waarna u kunt besluiten of u aan de gehele cursus wilt deelnemen.

Elke cursusavond begint met een maaltijd. Daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept. De deelnemers gaan vervolgens in kleine groepjes uiteen om verder te praten over vragen als:

- Is er meer?

- Wie is Jezus?

- Bidden: waarom en hoe?

De Alpha-cursus wordt gehouden in de Willem van Oranjeschool, Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld. De kosten van de cursus bedragen 50 euro. Een tegemoetkoming in de kosten is mogelijk.

Wilt u meer weten over de Alpha-cursus, kijk dan op www.alphacursusbarneveld.nl. U kunt ook contact opnemen met Marijn Schouten, per telefoon: 0653 284 552 of per email: schouten62@gmail.com.