Jongen van 7 is de inspiratie voor het MEGA workshop event

Een Jongen van 7 is in de afgelopen weken de inspiratie geweest voor duizenden creatieve mensen, om mee te doen aan een event dat deze zaterdag 24 juni het hoogtepunt bereikt. Deze Jongen van 7 inspireerde vele sponsors waaronder Royal Talens (fabrikant van oa Ecoline en Bruynzeel potloden) en de grootste uitgeverij van hobbybladen in Nederland, om te geven. 1 jongen van 7 raakt de harten van velen en brengt zo een gemeenschap op de been die hem en vele andere kinderen met hem wil vertellen: wij denken aan jou in jouw strijd tegen hersenkanker.

De zevenjarige Joshua van Gent, die al sinds zijn geboorte vecht tegen een hersentumor is de inspiratie van het MEGA workshop event dat de afgelopen weken veel aandacht kreeg onder het hobby-publiek. Een event dat zich online afspeelde in de vorm van gulle sponsorgiften uit de hobbysector en een laaiend enthousiast hobby-publiek dat heel graag wilde geven voor het goede doel. Het idee begon met ‚hoe kunnen we een paar honderd euro voor het hersentumorfonds ophalen’ maar is inmiddels een benefiet-happening geworden in hobby-Nederland en loopt al tegen de €5.000 aan. „We hopen over de €5.000 te gaan” zo vertelt Karin Joan, de uitdenker van het event.

Interview met Karin Joan

hoe het begon

Eunice van Gent is de moeder van Joshua en organiseert met „Team Joshua” (het team van vrijwilligers dat de Ventoux beklimt voor het goede doel) diverse activiteiten om geld op te halen tbv het hersentumorfonds. Enkele maanden terug nam Eunice contact met mij op met de vraag of ik een workshop wilde geven voor een groepje. De opbrengst zou zijn tbv het hersentumorfonds. Natuurlijk wilde ik eerst weten wie ik voor mij had en vroeg om wat meer informatie.

Als moeder houdt Eunice een blog bij over de ontwikkelingen rondom Joshua (www.joshuavangent.com) Toen hij nog maar 7 maanden oud was maakte de tumor hem blind. Ondanks alle gevechten en heftige behandelingen sindsdien, blijft het een vrolijke jongen.

Zijn verhaal greep mij meteen aan en ik vond ik het te heftig om in 1 keer door te lezen. Zelf het voorrecht te hebben van een gezonde zoon, dacht ik: het zou je kindje maar zijn… hier wilde ik graag iets in betekenen.

Ik gaf mijn toezegging aan Eunice, maar vroeg haar om niet voor een groep van 20 of 25 te gaan, maar om een ruimte te regelen waar zoveel mogelijk deelnemers voor de workshop in zouden kunnen. En dat was de start van de organisatie van het MEGA workshop event: een creatieve workshop voor 100 deelnemers tegelijkertijd, op zaterdag 24 juni in de aula van de VO Meerwaarde (die in deze zin het event ook sponsort) in Barneveld.

De ene na de andere sponsor stuurde in de afgelopen weken dozen vol met hobby en handlettering materiaal voor de 100 deelnemers en om weg te geven in een groot prijzenfestijn op het internet. De workshop is volledig uitverkocht met zelfs meer op de wachtlijst. Daarnaast loopt het hobby publiek helemaal warm voor de lootjes om winnaar te kunnen zijn in de overvloedige prijzenregen dankzij de vele sponsors uit de hobbysector.

Meer informatie over het event en beeldmateriaal op www.megaworkshop.nl