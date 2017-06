Vacaturecafé biedt brede kijk op werk

REGIO - Dinsdag 20 juni organiseerde het WerkgeversServicepunt regio FoodValley (WSP) een vacaturecafé voor jongeren. Jongeren die werk zoeken en jongeren die benieuwd zijn naar hun kansen waren uitgenodigd. Werkgevers, uitzendbureaus en opleiders gingen met ze in gesprek. Ondanks de warme middag wisten 60 jongeren gemeentehuis Veenendaal te vinden.

De organisator, het WSP, legt de verbinding tussen werkzoekenden en uitzendbureaus, organisaties en opleiders. De aanwezigen konden bij een consulent terecht voor tips over hun cv. Sharon Peters, manager WSP, vertelt enthousiast: 'We merken dat veel werkgevers in de regio ook op zoek zijn naar jongere medewerkers die moeilijk zijn te vinden. Aan de andere kant is er ook een groep jongeren die met een uitkering thuis zitten. Mooi als we deze groepen vanmiddag samenbrengen en jongeren een perspectief bieden.'

Kandidaat

Michelle Pourquié (24) bezocht het vacaturecafé en ziet nu kansen waar zij ze eerder nog niet zag. Michelle had een eigen schoonheidssalon in het centrum van Ede en door een conflict met haar compagnon hebben zij de zaak op moeten doeken. Het gevolg is een behoorlijke schuld. Michelle vertelt: 'Ik klopte aan bij de gemeente, zij kunnen mij helpen. Ik kreeg het advies is om snel aan het werk te gaan. Ik wil graag werken voor mijn geld en niet profiteren, vandaar dat ik hier ben.'

Brede kijk op werk

'Vanmiddag heb ik kennis gemaakt met banen waar ik nooit aan heb gedacht. Ik zou bijvoorbeeld niet aan een baan bij Defensie denken maar wie weet kan ik als masseur bij de Koninklijke Marechaussee terecht. Ik sta eigenlijk voor veel banen open. Het is natuurlijk mooi compact dat je in één middag met verschillende organisaties en banen kennis kan maken. Een hele andere start dan op papier waar je brief misschien aan de kant wordt gelegd omdat je niet 1-op-1 de competenties hebt. Deze ingang is veel makkelijker. Ik heb veel contacten opgedaan die mij morgen al gaan bellen met een baan. Sommigen zeiden zelfs dat ik maandag kan beginnen. Ik ga zelfs met een baan voor mijn vriend naar huis. Hij heeft al werk maar wie weet is dit een mooie kans.'

Aan de slag

Inmiddels heeft Michelle een baan via uitzendbureau Covebo. Zij ontmoetten heb tijdens het vacaturecafé. Michelle maakt kantoren schoon en kan binnenkort vier dagen in de week werken bij een fabriek waar kip en rundvlees verpakt en gekruid wordt. Het kan dus snel gaan van het vacaturecafé naar werk.