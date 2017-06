Voorthuizen steunt dakreparatie met Boeldag-vermaak

VOORTHUIZEN - Zaterdag werd voor de 40e maal de Boeldag gehouden rond de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen. De opbrengst - 31.000 euro - is voor het dak van de kerk.

Zaterdag 24 juni 2017 organiseerde de Stichting Boeldag haar jaarlijkse grote Boeldag. Een traditioneel evenement op de laatste zaterdag van juni. De netto opbrengst van dit evenement gehouden door vele honderden vrijwilligers in en rond de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen was het prachtige bedrag van € 31.000.

De weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij deze editie van de Boeldag. De opbouw in de dagen ervoor kenmerkte zich door tropische temperaturen. Bij de start van de verkoop zaterdagmorgen om half negen was de temperatuur weer gezakt, maar begon het zachtjes te miezeren. De binnen activiteiten in de kerkzaal en in de ontmoetingsruimte achter de kerk trokken daardoor volop de aandacht van de vele honderden bezoekers. Vooral het Boeldag-sponsorrad bleek een echte aandachtstrekker voor het schuilende publiek, die onder het genot van de ruim aanwezige versnaperingen, genoot van de vele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de lokale sponsoren.

Het buitenterras op het kerkplein bleef matig bezet. Maar buiten werd er wel gretig gebruik gemaakt van de vele uitgebreid gesorteerde snuffel-locaties. Niet alleen de boekenstraat, met een twaalftal volle kramen, maar ook de kramen met kleden, kleding, CD's en vinylplaten, keramiek en glaswerk, huishoudelijke- en kantoorartikelen, gereedschap, witgoed en lampen.

Het hele jaar door kunnen de spullen bij de Boeldag worden ingebracht. De mooiste spullen worden achtergehouden en geveild bij opbod. Hier is al jaren merkbaar dat de kostbare artikelen via internet doorverkocht worden, maar dat er nog heel leuke spullen overblijven voor de veilingmeester om er een echte happening van te maken waarbij het toegestroomde publiek tegen elkaar op kan bieden. Het podium van de traditionele veiling bij opbod en de aanwezige geluidsapparatuur bleek ook in trek bij de leerlingen van de muziekschool om hier een optreden te verzorgen. Een concertje wat door het publiek werd gewaardeerd.

Nadat de laatste spullen door de deelnemers van de sticker-actie (voor één sticker zoveel meenemen als één persoon kan dragen) waren meegenomen, was het opgebouwde Boeldag-terrein binnen vijf uur weer compleet afgeruimd en kon de penningmeester bekend maken dat deze 40e Boeldag het mooie bedrag van € 31.000 had opgebracht. Daarmee kan in de komende maanden een start worden gemaakt met de renovatie van het complete dak van de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen.