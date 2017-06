Wethouder zorgt voor puntige start van de sloop

VOORTHUIZEN - Wethouder Aart de Kruijf heeft vrijdag het startsein gegeven voor het bouwen op De Punt in Voorthuizen.

Het nieuwbouwproject op locatie De Punt in Voorthuizen bestaat uit 3 bouwkavels en 8 royale appartementen in het hogere prijssegment. Er is nog 1 bouwkavel voor een vrijstaande woning beschikbaar.