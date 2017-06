Jan van Schaffelaar betreedt Museum Nairac

BARNEVELD - In Museum Nairac werd vrijdag de tentoonstelling over Jan van Schaffelaar geopend.

Het verhaal van Jan van Schaffelaar is één van de bekendste verhalen uit de tijd van de zogenaamde Hoekse en Kabeljauwse twisten. Op 16 juli 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de kerktoren in Barneveld en redde daarmee het leven van zijn kameraden. Een heldendaad die dit jaar 535 jaar geleden plaatsvond maar nog steeds tot de verbeelding spreekt. Aanleiding genoeg voor een tentoonstelling in Museum Nairac rond deze lokale held met nationale uitstraling. De interactieve familietentoonstelling vertelt het verhaal van Jan en plaatst dit in het dagelijks leven van de laat vijftiende eeuw.

De tentoonstelling is tot en met 21 oktober te zien.