Meerwaarde loopt voor Romakinderen

BARNEVELD - Vrijdag was er op De Meerwaarde in Barneveld een actiedag. De opbrengst is voor Romakinderen in Oost-Europa, een project van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa).

Er was een markt rondom de school met een hapje te eten in het restaurant. Leerlingen en docenten gingen de strijd aan om de felbegeerde 'Haan van De Meerwaarde' in een spectaculaire obstacle run. De run is ongeveer vijf kilometer lang, met zo'n twintig hindernissen en loopt door Barneveld.

Daarnaast kon er ook nog een spannend potje lasergame gespeeld worden in de sporthal van de school.

Stichting HOE is een in Barneveld gevestigde stichting die vanuit een christelijke geloofsovertuiging ondersteuning wil geven aan lokale organisaties en kerken in Oost-Europa. Kinderwerk en specifiek kinderwerk onder Roma zijn daar onderdeel van.